اثر حادثة الجيايلي.. تحالف السيادة يدعو السوداني إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" ضد مرتكبي "المجازر" في ديالى

شفق نيوز / دعا تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الى اتخاذ الإجراءات "الصارمة" ضد المجاميع المسلحة التي ترتكب "المجازر" في محافظة ديالى وآخرها حادثة قرية "الجيايلة"، فيما بيّن أن المحافظة تعاني تراجعا أمنيا منذ سنوات.

وقال المتحدث الرسمي لتحالف السيادة يحيى المحمدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب التحالف وحضره مراسل وكالة شفق نيوز " يوماً بعد آخر تثبت الزمر الإرهابية الجبانة والعصابات الخارجة عن القانون والتي تحمل سلاحها المنفلت أنها عدوة الشعب والدولة والدستور والقانون والنظام".

وأضاف المحمدي أن "استمرار استهداف هذه العصابات للمدنيين وآخرها حادثة قرية الجيايلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار ولا يمكن غض النظر عن هذه الجرائم، وندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة لفرض الأمن في هذه المناطق واعتقال الجناة والخارجين عن القانون ووضع معالجات حقيقية للمجموعات المسلحة التي ترتكب المجازر ضد المدنيين دون رادع حقيقي من الدولة".

وتابع المحمدي أن "محافظة ديالى تعاني منذ سنوات من هذا التراجع الأمني الذي تسبب في حدوث اضطراب سياسي وأمني واجتماعي؛ وهذا لا يتم معالجته إلا عن طريق فرض الأمن وتفعيل دور الاستخبارات في هذه المحافظة العزيزة".

وبيّن المحمدي كما نشدد على ضرورة أن يكون للشركاء في تحالف ادارة الدولة موقف مع دولتهم وحكومتهم ويعملوا على دعم كل الإجراءات التي يتخذها السيد رئيس الوزراء للوقوف بوجه هذه العصابات.

وكان مصدر أمني في ديالى أفاد بوقت سابق من يوم أمس الاثنين وكالة شفق نيوز، بمقتل وإصابة 10 مدنيين بهجوم مسلح في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة نتيجة نزاع عشائري.

فيما ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بالساعة 1420 من يوم امس الاثنين، 20 شباط الجاري، حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم 2 نساء وعلى الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقهم، وتجري حاليا عملية متابعة وملاحقة المتورطين الآخرين بالحادث".

فيما يتهم المكون السني في المحافظة "جماعات مسلحة وخارجة عن القانون" بالتسبب بحادثة قرية الجيايلي.