اتهم أعضاء ونواباً بالفساد.. مجلس ذي قار يتحرك للتأكد من صحة "تسريبات" المحافظ

شفق نيوز، شدد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، على ضرورة عرض التسريبات الخاصة بالمحافظ التي يتهم بها أعضاء المجلس ونواب المحافظة، على جهة فنية للتأكد من صحتها.

وذكر الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "التسريبات الصوتية الأخيرة للمحافظ أشارت لاتهامات خطيرة ضد أعضاء مجلس محافظة ذي قار ونواب عن المحافظة بأنهم فاسدين، وعلى رئاسة المجلس التحرك لعرض التسجيل على جهة فنية لغرض التأكد من صحتها".

وأضاف أن " التسجيل الصوتي لو صح فعلاً فإن المجلس ملزم باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المحافظ مرتضى الإبراهيمي"، مؤكداً "رغم أنني وقفت إلى جانب المحافظ عند استجوابه في مجلس المحافظة لعدم قناعتنا بأسئلة الاستجواب، لكن هذا لا يعني الوقوف معه في كل الأمور فهو هنا يتهمنا بالفساد".

وظهر تسجيل صوتي للمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تضمن مهاجمة أعضاء مجلس المحافظة واتهامهم بالفساد وكذلك نواب المحافظة، فضلاً عن الإيعاز بتعذيب متظاهري تشرين من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وإقالته في حال عدم طاعة الأوامر.

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع مكتب المحافظ للتعليق على ما نسب من تصريحات للمحافظ، لكن دون رد.