اتهامات لجهتين "تعتاش" على انقطاع الكهرباء باستهداف أبراج الطاقة العراقية

شفق نيوز/ ألمح النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، يوم الجمعة، لوجود جهتين مستفيدة من انقطاع الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق العراق، قال إنها "متورطة" باستهداف أبراج الطاقة وخطوط الإمداد.

ورجح الجبارة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن يكون "تفجير أبراج الكهرباء بعيد كل البعد عن تنظيم داعش"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "جهات مستفيدة ضالعة بتفجير الأبراج لغايات نفعية، وفقاً لمعطيات ومعلومات توفرت لديه"، بحسبه.

وأضاف أن "أبرز الجهات المستفيدة من استهداف أبراج الطاقة، هم أصحاب مقاولات تصليح ونصب الأبراج، إضافة الى بائعي ومهربي مادة (الكاز) المتضرر الأول من استمرار وديمومة التيار الكهربائي".

ودعا الجبارة إلى "فتح تحقيقات شاملة وكشف الجهات الضالعة باستهداف أبراج الطاقة ومحاسبتها قانونيا، واتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحقها، بسبب أعمالها التخريبية التي تستهدف المصالح الحياتية للمواطنين البسطاء".

وتساءل النائب عن صلاح الدين بالقول "كيف تستهدف أبراج طاقة تبعد أقل من 200 متر عن القطعات الأمنية، بعبوات ناسفة، وما هي أسباب عدم التصدي للمخربين وردعهم؟ "، مشددا على ضرورة "الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات لتفادي غضبا وسخطا شعبيا لا يمكن احتواؤه" .

وتتعرض أبراج طاقة في صلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد ومحافظات جنوبية أخرى، لهجمات بعبوات ناسفة، تخرج خطوط الإمداد عن الخدمة، كان أبرزها التسبب بانقطاع الطاقة الكهربائية بشكل تام في تسع محافظات عراقية، الأسبوع الماضي.