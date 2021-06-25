سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتهامات لجهتين "تعتاش" على انقطاع الكهرباء باستهداف أبراج الطاقة العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-25T11:10:22+0000
اتهامات لجهتين "تعتاش" على انقطاع الكهرباء باستهداف أبراج الطاقة العراقية

شفق نيوز/ ألمح النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، يوم الجمعة، لوجود جهتين مستفيدة من انقطاع الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق العراق، قال إنها "متورطة" باستهداف أبراج الطاقة وخطوط الإمداد.

ورجح الجبارة خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن يكون "تفجير أبراج الكهرباء بعيد كل البعد عن تنظيم داعش"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "جهات مستفيدة ضالعة بتفجير الأبراج لغايات نفعية، وفقاً لمعطيات ومعلومات توفرت لديه"، بحسبه.

وأضاف أن "أبرز الجهات المستفيدة من استهداف أبراج الطاقة، هم أصحاب مقاولات تصليح ونصب الأبراج، إضافة الى بائعي ومهربي مادة (الكاز) المتضرر الأول من استمرار وديمومة التيار الكهربائي".

ودعا الجبارة إلى "فتح تحقيقات شاملة وكشف الجهات الضالعة باستهداف أبراج الطاقة ومحاسبتها قانونيا، واتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحقها، بسبب أعمالها التخريبية التي تستهدف المصالح الحياتية للمواطنين البسطاء".

وتساءل النائب عن صلاح الدين بالقول "كيف تستهدف أبراج طاقة تبعد أقل من 200 متر عن القطعات الأمنية، بعبوات ناسفة، وما هي أسباب عدم التصدي للمخربين وردعهم؟ "، مشددا على ضرورة "الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات لتفادي غضبا وسخطا شعبيا لا يمكن احتواؤه" .

وتتعرض أبراج طاقة في صلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد ومحافظات جنوبية أخرى، لهجمات بعبوات ناسفة، تخرج خطوط الإمداد عن الخدمة، كان أبرزها التسبب بانقطاع الطاقة الكهربائية بشكل تام في تسع محافظات عراقية، الأسبوع الماضي.

related

إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

Date: 2021-01-22 07:31:10
إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

كركوك تغرق بـ"ظلام دامس" والاهالي يناشدون الحكومة العراقية.. صور

Date: 2020-12-20 08:19:58
كركوك تغرق بـ"ظلام دامس" والاهالي يناشدون الحكومة العراقية.. صور

ظلام دامس يخيم على ست وحدات إدارية في صلاح الدين

Date: 2021-02-10 11:43:38
ظلام دامس يخيم على ست وحدات إدارية في صلاح الدين

حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

Date: 2021-03-17 10:11:57
حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

نزاعات عشائرية تتسبب بانقطاع الكهرباء جنوبي العراق وتحذير من انطفاء تام

Date: 2021-05-19 08:36:38
نزاعات عشائرية تتسبب بانقطاع الكهرباء جنوبي العراق وتحذير من انطفاء تام

انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

Date: 2021-05-31 06:39:02
انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

بعد انقطاع جراء تفجير.. عودة الكهرباء إلى اغلب مناطق ديالى

Date: 2021-05-31 16:39:42
بعد انقطاع جراء تفجير.. عودة الكهرباء إلى اغلب مناطق ديالى

مخربون وعواصف "شديدة" يحرمون مدناً عراقية من الكهرباء

Date: 2020-12-15 16:49:19
مخربون وعواصف "شديدة" يحرمون مدناً عراقية من الكهرباء