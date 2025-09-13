اتهامات بالفساد وتحذير من ابتزاز.. ملف التظلمات يفجر موجة جدل في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

تصاعد الجدل في محافظة الأنبار بشأن ملف التظلمات، وسط تبادل للاتهامات بوجود خروق وفساد من جهة، ونفي رسمي من قبل مديرية التربية من جهة أخرى، في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية حسم هذا الملف المعقد.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الملف يشوبه فساد كبير، إذ يتضمن أكثر من 600 اسم من خارج المحافظة"، مشيراً إلى أن “الملف بات بحوزة مديرية تربية الأنبار وهيئة النزاهة، ولا يمكن حله إلا بتوصية من وزارة التربية تقضي بإعادة تشكيل لجنة وتدقيق قوائم الأسماء".

وبحسب الكبيسي، فإن حل هذا الملف قبل الانتخابات "أمر صعب للغاية"، لكونه شائكاً ومعقداً، لافتاً إلى إمكانية ترحيله لما بعد الانتخابات.

وفي المقابل، أكد إعلام مديرية تربية الأنبار، لوكالة شفق نيوز أن "ملف تظلمات تربية الأنبار لم يُحسم حتى هذه اللحظة، وأي حديث بخلاف ذلك يُعد تضليلاً وتشويهاً متعمداً للحقائق".

وحذر إعلام المديرية، من تصاعد بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها أشخاص أو جهات غير معروفة تعمل على جمع الفايلات أو الادعاء بقدرتهم على التأثير في نتائج التظلمات مقابل وعود كاذبة أو مبالغ مالية، ومؤكداً أن هذه الأفعال تمثل ابتزازاً صريحاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بمثل هذه الأساليب.

كما شدد إعلام المديرية، على ضرورة عدم تصديق الإشاعات الكاذبة التي يروج لها بعض ضعاف النفوس، وعدم اعتماد أي خبر أو منشور يخص تربية الأنبار سوى الأخبار والقرارات الصادرة عبر الصفحة الرسمية للمديرية، مبينا أن "أي مستجدات بشأن هذا الموضوع سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية حصراً.

وبين تضارب المواقف الرسمية وتنامي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى ملف التظلمات في الأنبار مفتوحاً على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستقرره وزارة التربية وهيئة النزاهة في الفترة المقبلة.