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اتفاق متبادل .. إيران توافق على دخول زائرين عراقيين بلا تأشيرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T15:17:49+0000
اتفاق متبادل .. إيران توافق على دخول زائرين عراقيين بلا تأشيرة

شفق نيوز/ صرّحت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، أن السلطات الإيرانية وافقت على دخول 2500 زائر عراقي بلا تأشيرة دخول من الحدود البرية في اتفاق متبادل بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، ان "عدد زائري المراقد الدينية في العراق وايران الذين سيسمح لهم بالدخول بلا تأشيرة دخول عبر المنافذ البرية 2500 زائر، بالإضافة إلى من يدخلون البلدين عبر المطارات".

واشار الى ان "هذا يأتي ضمن اتفاق تم إبرامه بين العراق وايران في وقت سابق".

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد اعلن في السابع من شهر حزيران/ يونيو الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران، انه يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا.

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