اتفاق مبدئي يمهد لحسم ملف الأطفال غير العراقيين في السجون

شفق نيوز / رأسَ مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي ووزير العدل، خالد شواني، يوم الإثنين، اجتماعا خاصا بملف الأطفال غير العراقيين المصاحبين لأمهاتهم النزيلات في السجون العراقية.

وعقد الاجتماع، بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبحضور المديرين العامين في وزارة العدل، ورئيس محكمة التحقيق في مجلس القضاء الأعلى، وسفراء الدول المعنية كافة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على حث الدول من أجل استلام الأطفال غير العراقيين المصاحبين لأمهاتهم النزيلات في سجون وزارة العدل، وكذلك استلام النساء اللاتي انتهت محكومياتهن وإعادتهن إلى دولهن.

وختم الاجتماع، بالاتفاق مبدئيا على المباشرة بتزويد السفارات داخل العراق بالمعلومات الخاصة بالأطفال والنساء العائدين لها، ليتم إكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والمباشرة بنقلهم من العراق إلى دولهم.