اتفاق في صلاح الدين لإعادة اكثر من 400 اسرة نازحة منذ 6 سنوات

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الاربعاء، اعداد خطة امنية وخدمية لإعادة اكثر من 400 اسرة نازحة بسبب تهديدات "داعش" الى شرقي المحافظة، لافتاً إلى أن اعادة تلك الاسر يأتي لمواجهة نشاط المسلحين ومسك المناطق الشاغرة امنياً.

وقال رئيس مجلس قضاء الدور المنحل والقيادي في حشود شمر العشائرية علي نواف الحسان لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً تم مع حكومة صلاح الدين وقيادات العمليات والحشد الشعبي في المحافظة لإعادة اكثر من 400 اسرة نازحة الى مناطق العيث والصلابخة والحسان واطراف قاطع مطيبيجة، شرقي صلاح الدين والتي نزحت منذ عام 2014 ابان الحرب مع تنظيم داعش ولم تتمكن من العودة حتى الان لدواع امنية وخدمية".

ودعا الحسان إلى "تواجد قطعات امنية ثابتة وكافية لتأمين عودة النازحين وتطمينهم بزوال خطر داعش ونشر نقاط امنية متكاملة لمنع اي تهديدات تطال القرى العائدة"، معتبراً عودة النازحين "عيون امنية فاعلة لتطويق تحركات داعش والتنسيق الامني مع القطعات الامنية ومسك المناطق وعدم السماح باختراقها من قبل بؤر وخلايا داعش الساعية للعودة الى المناطق المحررة".

وشدد الحسان على ضرورة "اعادة تأهيل القطاعات الخدمية المتضررة والمدمرة جراء الممارسات الارهابية وتأمين الخدمات الاساسية الضرورية لتشجيع عودة النازحين الى مناطق سكناهم".

واكد الحسان أن "قبائل شمر قاتلت سنوات عدة عناصر داعش ومنعتها من السيطرة على مناطق جديدة وقدمت اكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى طيلة السنوات الماضية".

ونزحت عشرات الالاف من الاسر والقرى والقصبات الزراعية من مناطق صلاح الدين اعوام 2014 و2015 ابان اجتياح تنظيم داعش لأغلب الوحدات الادارية، وما رافقها من معارك عسكرية لتحريرها.