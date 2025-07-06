اتفاق على إخراج دفعتين من العوائل العراقية شهريا من مخيم الهول

شفق نيوز – بغداد/ دمشق

كشف مصدر مطلع، يوم الاحد، عن اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على تسيير رحلتين شهرياً من مخيم الهول للعراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طوعاً، بالتزامن مع تأجيل بعض الرحلات بسبب الضغط على مخيم الجدعة العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق يهدف إلى الإسراع في عملية اخلاء المخيم من العراقيين وتنظيم عملية النقل وفق خطة عمل وجداول اسمية يتم تقسيمها على دفعتين خلال الشهر"، موضحا أن "إدارة مخيم الهول انتهت مطلع الشهر الجاري من تحضير قوائم اسمية لرحلة جديدة وهم بانتظار تحديد موعد الرحلة من الجانب العراقي".

واضاف ان "توقيت تسيير الرحلات وعددها مرتبط بشكل رئيسي بالحكومة العراقية والإجراءات اللوجستية في مخيم الجدعة العراقي، ولا سيما مع تزايد إعداد العراقيين العائدين إلى بلدهم من مخيم الهول مؤخراً"، منوهاً إلى إنه "يتوقع تسيير رحلة جديدة باتجاه الأراضي العراقية خلال الأسبوع الجاري".

وفي شهر 22 شهر حزيران الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ( 236 عائلة).

وغادرت في العام الماضي، 223 عائلة عراقية مكونة من 832 شخصاً مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، غادرت 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومؤخرا، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس، إن "عملية إعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة بوتيرة منتظمة، حيث تم حتى الآن نقل قرابة 16 ألف مواطن عبر 28 قافلة رسمية"، مؤكدا ان "نحو 15 ألف عراقي لا يزالون داخل المخيم، ومن المقرر إعادتهم خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن قافلة جديدة".

وكشف المتحدث عن اتفاق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة يقضي بإعادة جميع العائلات العراقية من مخيم الهول قبل نهاية عام 2027، بحيث لا تبقى أي عائلة في المخيم بعد هذا التاريخ.