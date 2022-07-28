اتفاق عراقي - إيراني على تنظيم دخول الزائرين عبر منافذ ديالى 

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي عراقي، اليوم الخميس، الاتفاق مع الجانب الإيراني على خطة وآليات تنظيم دخول الزائرين والمستلزمات اللوجستية الى الأراضي العراقية عبر منفذي المنذرية ومندلي.

وقال نائب محافظ ديالى الفني، بشار فتح الله لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا أمنيا وتنسيقيا عقد في المنذرية مع الجانب الإيراني بحضور نائب محافظ ديالى الفني والقيادات الأمنية ومدير منفذ المنذرية الحدودي ومدير الجوازات والإقامة في المحافظة وقائممقام قضاء خانقين وآمر اللواء الثامن شرطة حدود ومدير قسم مكافحة المخدرات، إضافة الى وفد مماثل من الجانب الإيراني يضم محافظين ونوابهم ومسؤولي وحدات إدارية لتنظيم الإجراءات الأمنية والخدمية للزوار الايرانيين الوافدين الى العراق خلال شهر محرم وزيارة الأربعين".

وبين فتح الله أن "الجانب الإيراني فضل دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية ودخول المواد والمستلزمات اللوجستية للمواكب الخدمية عبر منفذ مندلي في ناحية مندلي"، مشيرا الى ان "الاجتماع اولي وستعقد اجتماعات أخرى بهذا الخصوص".

وأوضح فتح الله ان "الجانب العراقي اشترط على الجانب الإيراني تزويده بأعداد الزائرين المقرر دخولهم عبر منفذ المنذرية لتنظيم آليات الدخول على شكل وجبات يومية لعدم امتلاك الجانب العراقي إمكانيات لوجستية لدخول الزائرين بزخم كبير يربك العمل"، معلنا عن "دعم لوجستي إيراني خلال الأربعين يوما من محرم وزيارة الأربعين لتسهيل إجراءات دخول الزائرين بآليات سلسة ومنظمة".

وبسبب جائحة كورونا أغلقت الحدود بين الجانبين العراقي والإيراني امام الزائرين الإيرانيين خلال عامي 2020 و2021

ويدخل آلاف الزائرين سنويا خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة .