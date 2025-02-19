اتفاق عراقي إيراني لإحكام السيطرة على المنافذ "إلكترونياً"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء، الاتفاق مع الجانب الإيراني على توسيع آلية تناقل البيانات إلكترونياً للمسافرين والبضائع لتبسيط الإجراءات وإحكام السيطرة على منافذ البلدين.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الهيئة عقد اجتماعاً مع السفير الإيراني واتفقا على توسيع آلية البيانات الالكترونية للزائرين الإيرانيين في المناسبات الدينية الكبرى، بالإضافة إلى البضائع والتبادل التجاري".

وتابع القيسي، أن "الاتفاق أشار إلى تحديد أماكن البوابات الجديدة للمنافذ الحدودية بين البلدين عبر تواصل الكوادر الهندسية المتخصصة من خلال نقاط الارتباط الرسمية".