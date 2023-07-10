اتفاق عراقي صيني لإنشاء مصنع اسمنت في المثنى: سينتج مليوني طن سنوياً واليد العاملة عراقية

شفق نيوز/ كشف المدير المفوض لشركة سما سماوة للصناعات الانشائية، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع شركة صينية لإنشاء مصنع للإسمنت في محافظة المثنى، جنوب العراق، وفيما بينت أن الإنتاج سيصل إلى 7 آلاف طن سنوياً، أكد مدير الشركة الصينية أن المصنع سيكون جاهزاً ويدخل خط العمل في عام 2025.

وقال المدير المفوض لشركة سما سماوة للصناعات الإنشائية طه مشاط في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المشروع سيكون لإنتاج الإسمنت بأنواع عدة، وكميات الإنتاج ستصل في اليوم إلى 7 آلاف طن ويصل سنوياً الى مليوني طن".

وأضاف مشاط أن "الشركة التي ستنفذ المشروع هي شركة سينوما الصينية وهي من أفضل الشركات الصينية لإنشاء مصانع الاسمنت في العالم، وقيمة العقد لإنشاء هذا المصنع في محافظة المثنى يصل إلى 200 مليون دولار بمدة عمل تكون بين 18-20 شهراً، واليد العاملة في المصنع ستكون عراقية وعددها يصل 500 شخصاً".

وتابع المدير المفوض أن "مشروع مصنع الاسمنت هو أول مشروع للشركة الصينية في العراق، والشركة لديها عدة مشاريع مماثلة في السعودية ومصر والإمارات وجنوب أمريكا، ومصنع اسمنت المثنى سيكون من أكبر المصانع من حيث الحجم والإنتاج على مستوى العراق".

من جهته قال مدير الشركة الصينية وانك وان هانك في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا المشروع سيقوم بفتح باب الاستثمار للشركة في العراق عبر مصنع الاسمنت، والمصنع سيكون بطاقة إنتاج عالية تصل الى مليوني طن سنوياً"، مبيناً أن "شركة سينوما ستقوم بانشاء المصنع وعلى ان يكون جاهز ويدخل خط العمل والإنتاج في سنة 2025".