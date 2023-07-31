اتفاق عراقي ايراني لاستقبال زائري "الأربعينية" على مدار الساعة عبر منفذ المنذرية الحدودي

شفق نيوز/ كشفت إدارة منفذ المنذرية الحدودي في ديالى، يوم الاثنين، عن اتفاق عراقي إيراني لتنظيم دخول الزائرين الايرانيين عبر المنفذ، على مدار الساعة، خلال الزيارة الاربعينية لمدينة كربلاء.

وقال مدير منفذ المنذرية، اللواء شيركو احمد الجاف، لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماعاً عالي المستوى عقد في منفذ المنذرية بحضور وزيريّ داخلية العراق وايران ومحافظ ديالى مثنى التميمي ومحافظ كرمنشاه الايرانية للاتفاق على آليات وخطط تنظيم دخول الزائرين الايرانيين لأداء الزيارة الاربعينية الى كربلاء".

وبين الجاف أن "الاتفاق تضمن دخول الزائرين الايرانيين عبر منفذ المنذرية على مدار الساعة بدلاً من 12 ساعة كما كان معمولاً به في العام الماضي، إلى جانب اعتماد خطة امنية وخدمية مشتركة لتأمين دخول الزائرين بانسيابية".

ورجح بدء توافد الزائرين الايرانيين نحو المنذرية ابتداء من الأسابيع المقبلة في شهر آب/ أغسطس.

وعقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ونظيره الإيراني احمد وحيدي اجتماعاً في منفذ المنذرية الحدودي بخانقين في محافظة ديالى، وناقش الجانبان تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وحضر الاجتماع السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمنشاه، وقائد قوات الحدود وعدداً من القادة الأمنيين.

ويدخل آلاف الزائرين سنوياً خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة.