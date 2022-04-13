اتفاق حكومي على افتتاح مستشفى باحدث الاجهزة في الموصل.. صور

شفق نيوز/ بعد ثلاث سنوات من المشاكل الإدارية والنزاعات على المستشفى البحثي الموجود في جامعة الموصل بمحافظة نينوى، اتفقت، اليوم الاربعاء، وزارتا التعليم العالي والصحة على حلول جذرية لافتتاحه.

ويحتوي هذا المستشفى على 6 مراكز تخصصية مهمة (الكلى والعقم والجهاز الهضمي وزراعة الكبد وجراحة القلب وأخيراً مركز الاورام التخصصي) والذي يعد أهم تلك الاقسام بسبب حاجة مرضى السرطان لجهاز الاشعاع الموجود في المستشفى.

ويقول رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الاحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً كبيراً استمر لثمان ساعات اليوم، من اجل حل كل المشاكل، موضحاً أن هناك موقفاً كبيراً جداً لوزير الصحة في تذليل كل العقبات والتعاون المشترك من اجل افتتاح هذا المستشفى .

ويضيف الاحمدي، أن النقاط التي تم الاتفاق عليها هي توفير ميزانية تشغيلية تقدر بـ 350 الف دولار شهرياً لهذا المستشفى من اجل تقديم الخدمات للمرضى، بالاضافة إلى توفير كادر طبي ما لايقل عن 300 موظف مابين طبيب وممرض واداري، فضلاً عن صيانة بعض الاجهزة على نفقة وزارة الصحة.

ويؤكد الاحمدي أن المستشفى يمتلك احدث الاجهزة، وكان يفترض ان يكون مركز دراسات بحثي للجامعة، ولكن حاجة الموصل له اكبر خصوصاً وأن الموصليين يعانون الامرين بسبب الواقع الصحي، مضيفاً أن اجتماع اليوم خرج بثمرة كبيرة للمرضى وخصوصا مرضى السرطان.

ويشير إلى أن الاسبوع القادم سيتم افتتاحه وفيه 150 سرير كطاقة استيعابية، موضحاً أن الاجهزة الموجودة فيه من احدث الاجهزة على مستوى العالم .

من جانبه، يقول مدير صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، إن افتتاح هذا المستشفى لتقديم الخدمات هو انجاز وحلم كاد من المستحيل أن يتحقق لولا العمل لاشهر طويلة على هذا الامر حتى انتهى اليوم باتفاق مشترك.

وأوضح أن هناك ممراً خاص للمرضى يدخلون منه الى الجامعة ويغادرون منه، بالاضافة إلى أن إدارة المستشفى ستكون بمجلس مشترك من 6 شخصيات، 2 منها من الصحة و4 من ادارة الجامعة .

وكشف الطائي عن حجم الفائدة الكبيرة لهذا المستشفى، لافتاً إلى أن مئات المصابين بالسرطان سينتفعون منه بالاضافة الى مركز جراحة الكلى وغسيلها مع مركز زراعة الكبد ومركزي جراحة الجهاز الهضمي والقلب. وانهى الطائي حديثه عن المستشفى قائلاً: سنحتفل الاسبوع القادم بتحقيق انجاز يخفف معاناة الاف المرضى من ابناء نينوى.