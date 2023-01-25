اتفاق تربوي اتحادي كوردستاني على عقد مؤتمر إقليمي لإعادة العراق لمكانته العلمية

شفق نيوز / اتفق وزير التربية الاتحادي إبراهيم الجبوري والكوردستاني ئالان حمه سعيد، اليوم الأربعاء، على عقد مؤتمر تربوي يضم دول الجوار والخليج يدعم جهود اعادة العراق لمكانته العلمية، وفيما بحثا تكامل العمل التربوي واستمرار رعاية الطلبة النازحين، أشاد الجبوري بـ"المنجزات" المتحققة في تربية إقليم كوردستان.

وقال بيان لوزارة التربية ورد لوكالة شفق نيوز إن "معالي وزير التربية الاتحادي إبراهيم نامس الجبوري التقى وزير تربية اقليم كوردستان الاستاذ ئالان حمه سعيد والوفد المرافق له بحضور وزير ممثلية اقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية الاستاذ فارس عيسى عبد الكريم".

وأضاف البيان انه "تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الملف التربوي من أجل تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي حيث رحّب الوزير الاتحادي بالوفد الزائر شاكراً موقف حكومة الاقليم المساند لاهلهم النازحين أثناء فترة (داعش)".

وشدد الجبوري أثناء حديثه على "اهمية الانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تقدم وتطور في الملف التربوي العراقي بشكل عام" ، مستعرضاً "المنجزات المتحققة في تربية الاقليم من خلال تجربة قاعدة البيانات التربوية و التي ترتكز على تسوية الملاكات إلكترونياً دون الرجوع الى الزيارات الميدانية من أجل إستحداثها في وزارة التربية الاتحادية والتي بدورها ستُحدث نقلة نوعية على مستوى المديريات العامة للتربية في المحافظات".

كما اتفق الطرفان، وفق البيان، على "عقد مؤتمر تربوي يضم دول الجوار والخليج لفتح أفق الانطلاق نحو التطور والتكنلوجيا المعرفية الحديثة وإعادة العراق الى مكانته العلمية المشرقة".

وأشار بيان وزارة التربية الى "طرح العديد من القضايا التي تخص نقل الملاكات التدريسية وتوحيد المناهج العلمية بالإضافة إلى التعاون في ملف الاختبارات الدولية حيث تم تشكيل أربعة لجان متخصصة للوصول إلى الحالة الادارية والعلمية المثلى".

من جانبه "شكر الوفد الكوردستاني وزارة التربية الاتحادية على استقبالها المهيب وتكريمهم للزائرين"، وفق البيان.