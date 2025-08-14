اتفاق بين بغداد وأربيل على آلية جديدة لتصدير نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، يوم الخميس، بأن الشركة ستكون مركزاً رئيسياً لاستلام نفط كوردستان وتخزينه، قبل ضخّه عبر ميناء جيهان التركي للتصدير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق النهائي تم توقيعه من قبل وفدي بغداد وأربيل، ويشمل محضر تفاهم من شأنه أن يمهد لإنهاء أزمة توقف التصدير التي كبدت العراق خسائر بمليارات الدولارات".

وتابع المصدر أن "الاتفاق سيساهم في خزن النفط الذي تسلمه حكومة الإقليم لوزارة النفط، حيث ستكون شركة نفط الشمال مركزاً رئيسياً لاستلام النفط وتخزينه، قبل ضخّه عبر ميناء جيهان التركي للتصدير"، مؤكداً أن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، ليتم بعدها معاودة التصدير إلى الميناء".

وكشفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تصدير نفط الإقليم، وذلك بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات فنية امتدت منذ 17 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماعات تضمنت زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم، أعقبها تقييم شامل للمسائل الفنية ونقاشات مكثفة، أسفرت في 11 آب/ أغسطس الجاري عن اتفاق يقضي بتصدير النفط وفقاً للإنتاج اليومي لحقول الإقليم، مع تخصيص 50 ألف برميل يومياً لتلبية الاحتياجات الداخلية، وتسليم الكمية المتبقية إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" للتصدير.

وأشارت، إلى أن "استئناف التصدير يبقى مرتبطاً بنتائج المباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء العملية".

وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي في آذار/ مارس 2023، بعد قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق بسبب سماحها بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

ومنذ ذلك الحين، تجري مفاوضات بين بغداد وأربيل، بمشاركة أنقرة، للتوصل إلى صيغة تضمن استئناف التصدير ضمن إطار قانوني وفني متفق عليه، وسط خسائر تقدّر بمليارات الدولارات نتيجة توقف الإمدادات.