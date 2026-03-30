اتفاق بين بغداد وعمان لإعادة العراقيين العالقين في الخارج عبر الأردن

كشفت السفارة العراقية في الأردن، مساء اليوم الاثنين، عن إبرام اتفاق مع شركة نقل أردنية لتأمين نقل جوي وبري لإعادة العراقيين العالقين خارج البلاد بسبب أحداث الشرق الأوسط.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في ضوء التسهيلات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأردني، أصبح بإمكان المواطنين العراقيين العودة إلى العراق من مختلف دول العالم.

وبينت أن العودة ستكون على متن الخطوط الملكية الأردنية إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومن ثم ترانزيت مباشرةً إلى بغداد عن طريق حافلات الخطوط الملكية الأردنية، وذلك للمسافرين على متن الخطوط الملكية الأردنية حصراً، ووفق الرحلات المقررة لديها، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات أمنية مسبقة أو تأشيرة مرور.

وأضافت أنه يمكن حجز تذاكر السفر عبر مكاتب الخطوط الملكية الأردنية، حيث تشمل التذكرة:

• النقل الجوي إلى عمّان

• النقل البري من عمّان إلى بغداد عبر حافلات الشركة

• إقامة فندقية مجانية في حال تجاوز الترانزيت (8 ساعات كحد أدنى)

وأشارت السفارة إلى توفر هذه الخدمة أيضاً بالاتجاه المعاكس من العراق إلى مختلف وجهات العالم.

يشار إلى أن العراق أغلق أجوائه منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بعدما أصبحت سماء البلاد ممراً لعبور الطائرات المقاتلة التي تستهدف إيران، والصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها القوات الإيرانية على إسرائيل.