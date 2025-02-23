اتفاق بين بغداد وطهران بشأن تسهيل "السفر الآمن" لزوار الأربعين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد، توقيع محضر اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة الرابعة بين إيران والعراق، حيث اتفق الجانبان على تسهيل السفر الآمن لزوار الأربعين في مجالات الأمن، الصحة، النقل، والتسهيلات الحدودية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز، بأن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، علي أكبر بورجمشيديان، أشار إلى توقيع المحضر خلال اجتماع مشترك مع وزارة الداخلية العراقية ولجنة الأربعين الإيرانية في مشهد المقدسة.

وأضاف أن "المناقشات شملت قضايا جادة تتعلق بتيسير إجراءات الزيارة الأربعينية"، مؤكداً أن "مسؤولي البلدين ملتزمون بتوفير سفر آمن وسلس لمواطنيهم".

كما أشار إلى أن "توقيع المحضر كان معلقاً، وتمت مراجعته والتوقيع عليه خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق"، مضيفاً أن "المحضر شمل مناقشات حول قضايا أمنية ومعابر حدودية، بالإضافة إلى موضوعات غير أمنية مثل الصحة، النقل، التأمين، والمشاكل التي يواجهها الزوار".

وتابع أن "الجانب العراقي يسعى لتقديم أقصى التسهيلات للزوار الإيرانيين بما يتماشى مع القوانين العراقية"، مشيراً إلى "حل العديد من مشاكل المعابر الحدودية".

واختتم مساعد وزير الداخلية للأمن والشؤون الأمنية تصريحاته بالتأكيد على نجاح زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق، مشيراً إلى مناقشة قضايا مهمة تمخضت عن قرارات واتفاقيات تهدف إلى تحسين تجربة الزوار خلال مسيرة الأربعين للعام القادم.