اتفاق بين بغداد وطهران بشأن تسهيل "السفر الآمن" لزوار الأربعين

اتفاق بين بغداد وطهران بشأن تسهيل "السفر الآمن" لزوار الأربعين
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد، توقيع محضر اجتماع
اللجنة الأمنية المشتركة الرابعة بين إيران والعراق، حيث اتفق الجانبان على تسهيل
السفر الآمن لزوار الأربعين في مجالات الأمن، الصحة، النقل، والتسهيلات
الحدودية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلاً عن الموقع الإعلامي للحكومة
الإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز، بأن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية،
علي أكبر بورجمشيديان، أشار إلى توقيع المحضر خلال اجتماع مشترك مع وزارة
الداخلية العراقية ولجنة الأربعين الإيرانية في مشهد المقدسة.
وأضاف أن "المناقشات شملت قضايا جادة تتعلق بتيسير إجراءات الزيارة
الأربعينية"، مؤكداً أن "مسؤولي البلدين ملتزمون بتوفير سفر آمن وسلس
لمواطنيهم".
كما أشار إلى أن "توقيع المحضر كان معلقاً، وتمت مراجعته والتوقيع
عليه خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق"، مضيفاً أن "المحضر
شمل مناقشات حول قضايا أمنية ومعابر حدودية، بالإضافة إلى موضوعات غير أمنية
مثل الصحة، النقل، التأمين، والمشاكل التي يواجهها الزوار".
وتابع أن "الجانب العراقي يسعى لتقديم أقصى التسهيلات للزوار
الإيرانيين بما يتماشى مع القوانين العراقية"، مشيراً إلى "حل العديد
من مشاكل المعابر الحدودية".
واختتم مساعد وزير الداخلية للأمن والشؤون الأمنية تصريحاته بالتأكيد
على نجاح زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى العراق، مشيراً إلى مناقشة قضايا
مهمة تمخضت عن قرارات واتفاقيات تهدف إلى تحسين تجربة الزوار خلال مسيرة الأربعين للعام القادم.