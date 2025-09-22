اتفاق بين النزاهة والأمن العراقي لملاحقة "الأموال المنهوبة".. فيديو

شفق نيوز- بغداد

عقدت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، اتفاقاً مشتركاً مع جهاز الأمن الوطني العراقي بهدف تنسيق وتعزيز الجهود في منع ومكافحة الفساد والجرائم التي تُهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتفاق يأتي إدراكاً من الطرفين بأهميَّة التعاون في مُلاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ورغبةً منهما في تطوير العمل الثنائيّ وتبادل المعلومات بشأن المُتَّـهمين والمطلوبين للهيئة في قضايا الفساد وتحديد أماكن إقامتهم.

وأضاف البيان، أن الاتفاق يشمل مجالات عدة، منها التحرّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بقضايا الفساد، وتبادل المعلومات وتدقيقها، وتنفيذ مُذكّرات القبض القضائيَّة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد، والتنسيق في السياسات الأمنية، لحماية الأفراد والمباني والأجهزة والمعلومات والوثائق والمستندات، وفي القضايا التي تتعلق بالأمن الاقتصادي ويتَّضح عبرها وجود كسب غير مشروع.

كما أكد الطرفان، أن هذا الاتفاق، سيتضمَّن أيضاً إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيَّة المشتركة لتطوير مهارات مُنتسبي الطرفين، وإعداد وتبادل الدراسات والبحوث، وتنظيم الحملات الإعلاميَّة المُشتركة لتعريف المجتمع بخطورة الفساد وآثاره على الأمن الوطنيّ.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو بناء شراكةٍ استراتيجيَّةٍ بين المُؤسَّستين تسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيَّة وحماية أمن العراق ومصالحه الاقتصاديَّة.