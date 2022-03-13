اتفاق برلماني على معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتقصي أسبابه

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يوم الأحد، عن اتفاق على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ومعالجة أسباب ارتفاع الوقود الذي وصفه بالمخيف، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يسبب "أضراراً جسيمة" على القطاع الخاص والمواطن.

وأوضح التميمي، وهو نائب مستقل عن محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط رفعت أسعار النفط الأبيض، من 30 ألف دينار إلى 90 ألف دينار للبرميل الواحد، ومادة الكاز من 90 إلى 160 ألف دينار للبرميل الواحد، إضافة الى رفع سعر مادة الزفت من 60 إلى 250 ألف دينار للبرميل الواحد".

وأضاف أن "رفع أسعار هذه المنتجات، ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الخاص ومصالح المواطنين الحياتية، وتسبب بتبعات سلبية وخيمة على المعامل الإنتاجية"، محذراً من "شلل اقتصادي ومعيشي يضرب القطاع الخاص والمصالح الحياتية للمواطنين، جراء عدم معالجة تضارب الأسعار وتحديدها بما يلائم القدرة الإنتاجية والمعيشية في البلاد".

وأكد التميمي، أن "لجنة برلمانية ستشكل قريبا لمساءلة الحكومة ووزارة النفط، عن أسباب رفع أسعار الوقود، وكيفية معالجة المشكلات الناجمة عن ذلك، والتي أثرت على الشرائح الاجتماعية كافة وفي عموم المحافظات".

وتشهد محافظات عراقية عدة، وعلى وجه الخصوص محافظتي ديالى ونينوى، أزمة وقود حادة وغير مسبوقة، منذ أشهر عدة، الأمر الذي تسبب بخروج تظاهرات شعبية مطالبة بمعالجة هذه الأزمة.