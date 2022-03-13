سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتفاق برلماني على معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتقصي أسبابه

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-13T18:38:20+0000
اتفاق برلماني على معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتقصي أسبابه

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يوم الأحد، عن اتفاق على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ومعالجة أسباب ارتفاع الوقود الذي وصفه بالمخيف، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يسبب "أضراراً جسيمة" على القطاع الخاص والمواطن.

وأوضح التميمي، وهو نائب مستقل عن محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط رفعت أسعار النفط الأبيض، من 30 ألف دينار إلى 90 ألف دينار للبرميل الواحد، ومادة الكاز من 90 إلى 160 ألف دينار للبرميل الواحد، إضافة الى رفع سعر مادة الزفت من 60 إلى 250 ألف دينار للبرميل الواحد".

وأضاف أن "رفع أسعار هذه المنتجات، ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الخاص ومصالح المواطنين الحياتية، وتسبب بتبعات سلبية وخيمة على المعامل الإنتاجية"، محذراً من "شلل اقتصادي ومعيشي يضرب القطاع الخاص والمصالح الحياتية للمواطنين، جراء عدم معالجة تضارب الأسعار وتحديدها بما يلائم القدرة الإنتاجية والمعيشية في البلاد".

وأكد التميمي، أن "لجنة برلمانية ستشكل قريبا لمساءلة الحكومة ووزارة النفط، عن أسباب رفع أسعار الوقود، وكيفية معالجة المشكلات الناجمة عن ذلك، والتي أثرت على الشرائح الاجتماعية كافة وفي عموم المحافظات".

وتشهد محافظات عراقية عدة، وعلى وجه الخصوص محافظتي ديالى ونينوى، أزمة وقود حادة وغير مسبوقة، منذ أشهر عدة، الأمر الذي تسبب بخروج تظاهرات شعبية مطالبة بمعالجة هذه الأزمة.

related

البرلمان يوصي بفك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها للوزارتين

Date: 2021-04-26 13:13:27
البرلمان يوصي بفك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها للوزارتين

العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

Date: 2021-05-01 17:06:39
العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

تهديد بإعادة هيكلتها.. تحرك نيابي لفتح ملف الجامعات الأهلية

Date: 2021-05-05 17:41:46
تهديد بإعادة هيكلتها.. تحرك نيابي لفتح ملف الجامعات الأهلية

البرلمان يوقف التصويت على قانون الضمان الصحي بانتظار التزام مالي من الحكومة

Date: 2019-11-14 15:07:25
البرلمان يوقف التصويت على قانون الضمان الصحي بانتظار التزام مالي من الحكومة

إحالة مشروع حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى البرلمان

Date: 2021-05-06 08:58:17
إحالة مشروع حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب إلى البرلمان

البرلمان العراقي يدخل على خط قضية تقييد تدريسي بسرير زوجته المتوفية بكورونا

Date: 2020-07-15 16:01:29
البرلمان العراقي يدخل على خط قضية تقييد تدريسي بسرير زوجته المتوفية بكورونا

تحذير برلماني من تعديل في قانون الأحوال الشخصية: أكثر خطورة من "قنبلة ذرية"

Date: 2021-07-02 12:58:28
تحذير برلماني من تعديل في قانون الأحوال الشخصية: أكثر خطورة من "قنبلة ذرية"

البرلمان ينهي قراءة قانون خاص بحقوق ذوي ضحايا كورونا

Date: 2020-09-07 14:33:35
البرلمان ينهي قراءة قانون خاص بحقوق ذوي ضحايا كورونا