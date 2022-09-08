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اتفاقية لتوحيد لوحات أرقام السيارات والمرور تكشف عدد المركبات في عموم العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-08T13:01:42+0000
اتفاقية لتوحيد لوحات أرقام السيارات والمرور تكشف عدد المركبات في عموم العراق

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة في العراق، يوم الخميس، إبرام اتفاقية مع وزارة داخلية إقليم كوردستان لتوحيد اللوحات الجديدة لأرقام السيارات، فيما كشفت عن وجود نحو سبعة ملايين سيارة في عموم البلاد.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة داخلية الإقليم أبرمتا اتفاقية لتوحيد اللوحات المرورية للسيارات، وبحسب الاتفاق تم طباعة اللوحات المرورية في إقليم كوردستان وفق الخطوط الإنتاجية، وسيتم خلال الاشهر المقبلة طباعة اللوحات المرورية الجديدة في بغداد والمحافظات.

وبين ان الفئات المشمولة باللوحات الجديدة هي المركبات التي تسجل لأول مرة، وبعدها يكون تحويل الأرقام على شكل فئات.

واشار الى ان عدد المركبات في العراق ما يقارب سبعة ملايين مركبة.

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