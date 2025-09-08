اتفاقية علمية بين النزاهة العراقية والجامعة الأمريكية للتدريب ضد الفساد

شفق نيوز- بغداد

وقعت هيئة النزاهة الاتحادية والجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون علمي يهدف إلى رفع المستوى الأكاديمي للعاملين وتبادل الخبرات التخصصية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تعزز قدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد.

وأوضح رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، خلال حفل توقيع الاتفاق، أن منظومة الفساد تتطور باستمرار، ومن الضروري مواجهتها بأساليب حديثة، بما فيها مخرجات الدراسات الأكاديمية.

وأضاف أن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تسعى لتطوير برامجها، بما في ذلك دراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة، مع تضمين مفردات النزاهة والحفاظ على المال العام في المناهج الدراسية، مؤكداً أن الاتفاق مع الجامعة الأمريكية يُعد رافداً جديداً لتطوير الأكاديمية.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد، برادلي كوك، عن تفاؤله بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في التلاقح المعرفي والاستفادة من البحوث العلمية لمعالجة جذور الفساد، وتعزيز مختلف قطاعات الإعمار والتنمية والنزاهة.

وينص الاتفاق، الذي وقعَه مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، معتز فيصل العباسي، ورئيس الجامعة الأمريكية، على تقديم الجامعة لدورات تدريبية متخصصة في إنشاء وإدارة المكتبة الرقمية، وآليات البحث الرقمي واستخدام الموارد الإلكترونية.

كما يشمل الاتفاق دعم الدراسات العليا المتعلقة بالفساد والكسب غير المشروع، وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة، وتعزيز التعاون مع كلية القانون في الجامعة من خلال مشاركة الطلبة في البحوث وصياغة التشريعات وفق المادة (10) من قانون الهيئة.

ويتضمن الاتفاق تمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات والمصادر الرقمية، والإطلاع على قواعد البيانات الأكاديمية والكتب والأبحاث الإلكترونية الخاصة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، إضافة إلى تطوير برامج التعليم المستمر للعاملين، وتقديم شهادات تدريبية معتمدة، وإقامة مؤتمرات وورش عمل حول النزاهة والفساد، وإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتقديم الحلول لأي اختلافات.