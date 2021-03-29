اتفاقية عراقية - فرنسية لانهاء أزمة الطاقة.. 4 مشاريع ضخمة على الطاولة

شفق نيوز / أعلنت وزارتا النفط والكهرباء العراقيتان، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة "توتال" الفرنسية، تتضمن انشاء وحدات معالجة الغاز المصاحب بطاقة (600) مقمق ومشروع ماء البحر ومشروع الطاقة الشمسية بطاقة (1000) ميكا واط.

وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن "الاتفاقية وقعت لتنفيذ أربعة مشاريع أهمها انشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره، على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي ومشروع ماء البحر وتطوير حقل ارطاوي، وانشاء مشروع الطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء بطاقة (1000) ميكا واط".

وأضاف عبد الجبار، أن "المشروع العملاق الآخر هو مشروع ماء البحر المتكامل والتي كانت الوزارة تحاول تنفيذه منذ أكثر من عشر سنوات وأبدت شركة توتال استعدادها لتنفيذ المشروع، والمشروع الثالث هو مشروع تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيم امكانيات امدادات الغاز واستثمار كامل الكمية من الحقول التي تحتوي على نسب عالية من إنتاج الغاز الطبيعي، والمشروع الرابع انشاء منشآت لانتاج 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية".

وأشار إلى أن "هذه المشاريع الاربعة تم توقيع مذكراتها النهائية وتم الاتفاق على نطاق العمل الفني والتجاري تقريبا وسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتعتبر هذه المشاريع من أكبر المشاريع التنموية التي تقوم شركة توتال بتنفيذها خارج فرنسا، وتمثل هذه المشاريع أهم الملامح للاقتصاد الوطني كونها تركز على انتاج الغاز وتكريره واستثماره وانتاج الطاقة الشمسية".

ولفت عبد الجبار، إلى أن "النقاشات في هذه المشاريع بدأت منذ تشرين الأول 2020، حيث تم مناقشة الامور الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية للمشاريع الاربعة"، موضحا أن "شركة توتال ستضخ مليارات الدولارات بغية الاستثمار وتحقيق هذه المشاريع".

بدوره، وقع وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، اتفاقية المبادئ مع شركة توتال الفرنسية، لتنفيذ مشروع انتاج 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، إن "توقيع الاتفاقية اليوم مع مبادئ ما بين شركة توتال وشركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب لمشروع كبير لاستثمار الغاز في حقل ارطاوي وحقل غرب القرنة /2 وحقل مجنون كمرحلة اولى بطاقة 300 مقمق بالاضافة الى 300 مقمق اخرى كمرحلة ثانية من حقول خراج نطاق غاز البصرة".

وأضاف حطاب، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى لاستثمار الغاز في محافظة ميسان ومحافظة ذي قار وعكاز في الانبار والمنصورية في ديالى وهي مشاريع قيد التوقيع والاستثمار في الوقت الحاضر".

وفي السياق، أوضح وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الغاز، حامد يونس، أن "الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية اطارية لعملية استثمار الغاز وتطوير حقل ارطاوي سيتبعها توقيع العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء الموقر، وسيتم خلال المشروع بناء منشات لمعالجة الغاز بطاقة أولية مقدارها 300 مقمق لحقول عديدة (ارطاوي واللحيس والطوبة وغرب القرنة /2) ويتبعها المرحلة الثانية ايضا 300 مقمق باليوم".

وتابع يونس، أن "المشروع سيشمل أيضا تطوير حقل ارطاوي لرفع الطاقات الانتاجية للحقل من النفط الخام وكذلك تتضمن الاتفاقية مشروع انشاء الطاقة الشمسية وانتاج طاقة تقدر (1000) ميكا واط".

إلى ذلك، نوه مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، إلى أن "الاتفاقية التي وقعت مع شركة توتال الفرنسية تتضمن مشاريع رئيسية الاول مشروع انشاء وحدات لمعالجة الغاز على مرحلتين بطاقة 600 مقمق وتستهدف الغاز المنتج في حقول (غرب القرنة /2، مجنون ، ارطاوي ) وحقول أخرى".

وبين عبد الباقي، أن ذلك "سيساهم في تقليل كميات حرق الغاز المصاحب واستثمارها في رفد شبكة الغاز الوطنية بما يعادل 500 مقمق لتوليد الطاقة الكهربائية، وأيضا رفع الطاقات من المنتجات الغازية الاخرى (الغاز السائل والمكثفات)، أيضا تطوير حقل ارطاوي ليصل الانتاج فيه الى 200 إلف برميل باليوم".

وقال إن "الاتفاقية تتضمن أيضا مشروع ماء البحر وهو من المشاريع المهمة في ديمومة الانتاج في الحقول النفطية وزيادة انتاجيتها لتأمين إنتاج 2.5 مليون برميل كمرحلة أولى بما سيزيد من الطاقات الانتاجية والتصديرية مستقبلا".

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، باتريك بويانيه، إلى أن "شركته أجرت مباحثات مع الجانب العراقي لتنفيذ مشروع استثمار الغاز ، وهناك مشاريع اخرى منها زيادة الانتاج من احد الحقول النفطية وانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية".

وأكد بويانيه، أن "توقيع الاتفاقية مع الجانب العراقي، خطوة مهمة وستكون هناك خطوات أخرى حتى توقيع العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن شركته "جادة في تنفيذ المشروع".