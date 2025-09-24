اتصالات كركوك توفّر خدمة الإنترنت المجاني لـ50 مدرسة حكومية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الاتصالات والمعلوماتية في كركوك، يوم الأربعاء، عن ربط 50 مدرسة حكومية بخدمة الإنترنت المجاني، في إطار مشروع يهدف إلى دعم العملية التعليمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التربوية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير الخدمات الرقمية في قطاع التعليم، وربط المدارس بالشبكة سيسهم في تحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية حديثة تتيح للطلبة والكادر التدريسي الوصول إلى المصادر الإلكترونية والمحتوى التعليمي الرقمي بشكل أسرع وأسهل".

وأوضحت أن المشروع سينفذ على مراحل، إذ ستُربط المزيد من المدارس تدريجياً وفق جدول زمني محدد، بهدف الوصول إلى تغطية شاملة لجميع المؤسسات التربوية في محافظة كركوك خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عدد من مديري المدارس المشمولة بالمبادرة عن تقديرهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها "نقلة نوعية" في دعم التعليم الحكومي وتوفير فرص تعلم متطورة، لا سيما مع اعتماد العديد من المناهج الحديثة على التقنيات الرقمية.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات نحو رقمنة القطاعات الخدمية والتعليمية، وتوفير بنية تحتية متقدمة للإنترنت في مختلف مناطق العراق.