اتصالات العراقية تطلق خدمة "تسهيل" لتعقب وإنجاز المعاملات الحكومية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة "تسهيل" لتعقب وإنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.

وقالت الياسري خلال مؤتمر إطلاق المشروع، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "نعلن اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تسهيل لنقل الوثائق الشخصية للمواطنين وتسهيل وصولها عبر البريد العراقي"، مضيفة أن "المشروع يتيح إيصال كافة الوثائق الرسمية من مؤسسات الدولة إلى المواطن بطرق حديثة وسرية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية".

وأكدت الوزيرة أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وأطلقت عدداً من المشاريع في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "وزارة الاتصالات هي المحرك الرئيسي للخدمات الرقمية بفضل البنية التحتية المتوفرة، مثل البطاقة الموحدة، جواز السفر، المصارف، وخدمات الإنترنت".

وأضافت الياسري: "المشروع يتم تنفيذه عبر الشركة العامة للبريد والتوفير وبمشاركة القطاع الخاص، ويعد أحد أهم المشاريع التي تقلل من الفساد المالي والإداري وتحد من الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وتسهم في سرعة إنجاز المعاملات عن طريق الأتمتة".

وأوضحت أن "الخدمة ستوفر على المواطنين عناء الحضور إلى الوزارات للحصول على الوثائق المطلوبة، إذ سيتم إيصالها بطريقة رقمية"، مشيرة إلى أن "وزارات التعليم العالي، التربية، الخارجية، والداخلية يمكنها إيصال وثائقها إلى المواطنين بسهولة عبر المشروع".

وأكدت أن المشروع يمثل "أتمتة حقيقية لعمل البريد العراقي، الذي كان شبه متوقف قبل استلام الوزارة، وقد نجحنا في إعادة الحياة لهذا القطاع"، مضيفة أن "مقياس نجاح أي دولة يكمن في خدمات البريد، وقد حققنا إنجازات في مؤشرات تبادل البيانات للطيران، البريد السريع، تتبع الشحنات، وجودة التقنيات، بالإضافة إلى استعادة عضوية العراق في البريد العالمي بعد تجميدها سابقاً نتيجة العقوبات والغرامات المالية".

وحول آلية المشروع، قالت الياسري: "يتم ذلك من خلال حصول المواطن على رمز بريدي يسهل الكثير من الإجراءات، خصوصاً في التجارة الإلكترونية".