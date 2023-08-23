اتساع حالات "تسمم الوجبات السريعة" في ديالى

شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة ديالى، يوم الأربعاء، عن تسجيل 165 حالة تسمم جراء تناول وجبات في مطعمين بمدينتي "المقدادية وبعقوبة".

وقال مدير اعلام صحة المحافظة فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان 155 شخصا دخلوا، اليوم، مستشفى المقدادية بسبب تناول وجبات سريعة في أحد المطاعم، مؤكدا معالجة 149 منهم ومغادرتهم المستشفى، فيما لازال 6 آخرين يخضعون للعلاج.

وأوضح أنه قد سجلنا 10 حالات تسمم في بعقوبة، وتم معالجتها بالكامل، مشيرا الى أن فرق الكشف الصحية بدأت بأخذ عينات من جميع مطاعم المقدادية لكشف اسباب التسمم واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة".

وأفاد قائممقام المقدادية وكالة حاتم التميمي، في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، بتسجيل أكثر من 30 حالة تسمم في المقدادية بسبب تناول وجبات في أحد المطاعم.