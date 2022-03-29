اتخذوها بديلاً عن العادية ..أطباء السليمانية لمدخنيها: السجائر الالكترونية تضم مواداً مسرطنة

شفق نيوز / أكد أصحاب محال تجارية في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، إقبال فئات متعددة على شراء السجائر الالكترونية وخاصة الشباب والأطفال، وفيما بينوا ان معدل الإقبال تناقص لكنه لم ينتهِ بعد التحذيرات الصحية، حذر أطباء من ان هذه النوعيات تضم مواداً مسرطنة وتأثيرها أكبر من السجائر العادية.

وقال أحمد علي لوكالة شفق نيوز وهو أحد أصحاب محال بيع السجائر الإلكترونية إن "الكثير من فئات المجتمع وخصوصاً الشباب يلجأون لشراء هذه الأنواع من السجائر الالكترونية كما ويجربها الأطفال شأنهم شأن البالغين على نحو متزايد".

وأضاف علي أن "هناك نوعيات متعددة من السجائر الإلكترونية واسعارها مختلفة ويتم انتقاؤها حسب رغبة الزبون"، مبيناً أن "الإقبال عليها قل بعد التحذيرات التي أصدرتها مديرية الصحة ومنعت استيرادها".

بدورهم يحذر أطباء ومتخصصون في اقليم كردستان العراق المدخنين من الأضرار الصحية الخطيرة المترتبة على استخدام السجائر الالكترونية، التي انتشرت بشكل ملفت في الاقليم، بديلا عن سجائر التبغ لتساعد المدمنين على ترك التدخين.

وأوضح الدكتور علي طالب لوكالة شفق نيوز إن "السائل المستخدم في بعض انواع السجائر الالكترونية هو مزيج من مادة النتروزامين المسرطنة وسائل آخر يستخدم كمانع للتجمد وهو بدوره يسبب أضراراً صحية كبيرة".

وأضاف طالب "أعتقد ان الاضرار الصحية للسجائر الالكترونية كثيرة وتتجاوز السجائر الاعتيادية بكثير، إذ انها تحتوي على نسب مختلفة من النيكوتين ومواد كيماوية اخرى تتسبب بأمراض رئوية وصدرية خطيرة".

وبيّن أن " منظمة الصحة العالمية، ووكالة الغذاء والدواء الامريكية حذرتا من مخاطر إستخدام هذه السجائر الالكترونية".

وقد منعت العديد من الدول ومنها العراق بيع السجائر الالكترونية، ولكنها لا زالت موجودة في الأسواق ويتم تداولها بيعاً واستخداماً من الوعي بمخاطرها الصحية.