اتخاذ إجراءات قانونية بحق "الماكيرا سارة" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية اجراءات قانونية بحق المدعوة "سارة حيدر هاشم" المدعوة "الماكيرا سارة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة اتخذت إجراءات قانونية أمام محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/ يناير2023، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

ومنذ شهر شباط/ فبراير من العام 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالحبس بحق عدة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، تلقيها 96 ألف إخبار عن "المحتويات الهابطة" عبر منصة "بلّغ" التي أطلقتها على موقعها الرسمي، فيما توعدت أي ضابط يثبت علاقته بناشري "المحتوى الهابط والبلوغرات" بإجراءات قانونية.

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.