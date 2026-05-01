اتحاد نقابات العمال العراقي: نسعى لتشريعات عادلة وتمثيل حقيقي للطبقة العاملة

أكد رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال، وليد نعمة، يوم الجمعة، على مواصلة الجهود لتأمين فرص عمل للعاطلين والنهوض بالواقع الاقتصادي لتحسين بيئة الطبقة العاملة، داعياً النقابات الفرعية إلى تفعيل دور الأعضاء.

وقال نعمة لوكالة شفق نيوز، خلال فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي أقيمت في بغداد تحت شعار "عالم أفضل يصنعه العمال"، إن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، والسعي لتوفير فرص عمل حقيقية للعاطلين، إضافة إلى الحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي للطبقة العاملة.

وأضاف أن الاتحاد نجح سابقاً في تشريع قانون العمل رقم 37 لسنة 2019، كما يعمل على إقرار قوانين جديدة تتعلق بالتنظيم النقابي بما ينسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي.

وأشار نعمة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود تمثيل حقيقي للعمال داخل مجلس النواب، والاتحاد سبق وأن أسس حزباً يمثل هذه الشريحة وخاض الانتخابات بهدف إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم وتطلعاتهم.

وأكد على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز العمل النقابي المشترك، داعياً رؤساء الفروع والنقابات إلى تفعيل دور الأعضاء والمشاركة الفاعلة في العمل النقابي وتحمل المسؤوليات.

وختم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لإيصال ممثلي العمال إلى مواقع صنع القرار، بما يضمن حماية حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.

من جانبها، قالت مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة، ابتهال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن عيد العمال يمثل مناسبة لتجديد التقدير لدور العمال في بناء المجتمع، مؤكدة أن العمل هو الأساس في نهضة الأمم وتحقيق التنمية.

وأضافت أن العمال يشكلون الركيزة الأساسية في تقدم المجتمعات من خلال جهودهم المتواصلة وإسهاماتهم في تحقيق الإنجازات.

فيما أكد عضو مجلس محافظة بغداد حسين الخزاعي، أن شريحة العمال تمثل "ركناً أساسياً في بناء الدولة، والحكومة المحلية تعمل على تمثيل صوتهم والدفاع عن حقوقهم".

ولفت في حديث لوكالة شفق نيوز إلى أن العمال "قدموا تضحيات كبيرة في سبيل بناء الوطن ما يستدعي توفير المزيد من الدعم لهم، لا سيما العاملين في القطاع الخاص".

وكشف عن وجود توجه لتعزيز أوضاع هذه الشريحة من خلال ضمانات صحية وأنظمة تقاعدية ضمن إطار السعي لترسيخ دولة المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهدت الفعالية توزيع جوائز على عدد من العمال المتميزين، إلى جانب تكريم نخبة منهم تقديراً لجهودهم كما تخللتها عروضاً مسرحية قدمها أطفال تهدف إلى ترسيخ قيم العمل وروح التعاون.