اتحاد أدباء كركوك يدعو لعقد مؤتمر للثقافات دعما للسلم الأهلي في المحافظة

شفق نيوز/ دعا اتحاد الأدباء والكُتّاب في محافظة كركوك، اليوم الخميس، إلى عقد مؤتمر للثقافات في المحافظة دعما للسلم الأهلي.

وقال الأمين العام لإتحاد الأدباء والكتاب في كركوك محمد خضر الحمداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم تلا فيه بيانا صادرا عن الإتحاد: علينا كأُدباء ومثقفين قطع الطريق أمام من يحاول زرع الفتنة بين مكونات كركوك، ومنع كل التدخلات الخارجية، ومنع كل من يحاول خلط الأوراق في المحافظة

وطالب الاتحاد بإقامة مؤتمر للثقافات في كركوك خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل دعما للسلم الأهلي بالمحافظة، مؤكدا أن المشروع جاهز منذ شهر شباط الماضي في الاتحاد وينتظر الدعم الحكومي.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، قبل أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.