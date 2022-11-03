اتحاد الصناعات عن معرض بغداد: الجناح العراقي لم يزره أي مسؤول والعديد من الدول رفضت المشاركة

شفق نيوز/ اعرب رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل الحسناوي يوم الخميس، عن "خيبة" أمله من تراجع مستوى معرض بغداد الدولي، مشيرا الى رفض العديد من دول العالم المشاركة في المعرض.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده معرض بغداد بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "كثيراً من الدول رفضت المشاركة في معرض بغداد الدولي ونحن طلب منا المشاركة في يوم الافتتاح"، لافتا إلى أنه "لا توجد إدارة حقيقية للمعرض، ولم يزر أي مسؤول قاعة المنتج الوطني التي سميت بجمهورية العراق".

وأضاف "نحن اليوم نحمل ممثلين الشعب كتاباً وفق المادة 20 في قانون الموازنة وتكون الصناعة الوطنية مقدمة على الأجنبية، إلا أن وزارة الصناعة أخذت المنتج الحكومي فقط وللعلم لا يوجد منتج الا ما ندر، لكن هناك تجار متعاقدون مع وزارة الصناعة يروجون للبضاعة وتعطيل آلاف من ايد العاملة مقابل ربح التاجر".

وتابع "نحن اليوم نسلم وثيقة إلى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تتضمن مطالبة بإدراج الفقرة بقانون الموازنة للعام 2023 كما أدرجت بموازنة 2020".

من جهته؛ قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي يوسف الموسوي في المؤتمر؛ "نحن تسلمنا طلب اتحاد الصناعة العراقي وسنقوم بجمع تواقيع من خلال رئاسة اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وان يكون هذا المطلب للنواب العراقيين داخل موازنة 2023 وهذا وعهد وعد من قبلنا".

بدوره؛ قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني أن "الصناعة العراقية الكثير من التحديات ونحن عازمين على حلها من خلال الدعم الحكومي وتعاقد الوزارات مع الشركات والمصانع العراقية ومحاولة لتشغيل الكثير من الأيادي العاطلة وتفعيل دور المعاهد التدريب للصناعات العراقية".

من ناحيته؛ قال النائب المستقل حسين عرب خلال المؤتمر، ان "مجلس النواب عازم بشكل كبير على دعم الصناعة والمنتج الوطني، وما حصل في المعرض وعدم زيارة أي مسؤول تنفيذي خيبة أمل كبير، ونحن كنواب جادين بشكل كبير لدعم المصانع العراقية".