سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الصناعات عن معرض بغداد: الجناح العراقي لم يزره أي مسؤول والعديد من الدول رفضت المشاركة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-03T11:57:06+0000
اتحاد الصناعات عن معرض بغداد: الجناح العراقي لم يزره أي مسؤول والعديد من الدول رفضت المشاركة

شفق نيوز/ اعرب رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل الحسناوي يوم الخميس، عن "خيبة" أمله من تراجع مستوى معرض بغداد الدولي، مشيرا الى رفض العديد من دول العالم المشاركة في المعرض.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده معرض بغداد بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "كثيراً من الدول رفضت المشاركة في معرض بغداد الدولي ونحن طلب منا المشاركة في يوم الافتتاح"، لافتا إلى أنه "لا توجد إدارة حقيقية للمعرض، ولم يزر أي مسؤول قاعة المنتج الوطني التي سميت بجمهورية العراق".

وأضاف "نحن اليوم نحمل ممثلين الشعب كتاباً وفق المادة 20 في قانون الموازنة وتكون الصناعة الوطنية مقدمة على الأجنبية، إلا أن وزارة الصناعة أخذت المنتج الحكومي فقط وللعلم لا يوجد منتج الا ما ندر، لكن هناك تجار متعاقدون مع وزارة الصناعة يروجون للبضاعة وتعطيل آلاف من ايد العاملة مقابل ربح التاجر".

وتابع "نحن اليوم نسلم وثيقة إلى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تتضمن مطالبة بإدراج الفقرة بقانون الموازنة للعام 2023 كما أدرجت بموازنة 2020".

من جهته؛ قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي يوسف الموسوي في المؤتمر؛ "نحن تسلمنا طلب اتحاد الصناعة العراقي وسنقوم بجمع تواقيع من خلال رئاسة اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وان يكون هذا المطلب للنواب العراقيين داخل موازنة 2023 وهذا وعهد وعد من قبلنا".

بدوره؛ قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني أن "الصناعة العراقية الكثير من التحديات ونحن عازمين على حلها من خلال الدعم الحكومي وتعاقد الوزارات مع الشركات والمصانع العراقية ومحاولة لتشغيل الكثير من الأيادي العاطلة وتفعيل دور المعاهد التدريب للصناعات العراقية". 

من ناحيته؛ قال النائب المستقل حسين عرب خلال المؤتمر، ان "مجلس النواب عازم بشكل كبير على دعم الصناعة والمنتج الوطني، وما حصل في المعرض وعدم زيارة أي مسؤول تنفيذي خيبة أمل كبير، ونحن كنواب جادين بشكل كبير لدعم المصانع العراقية".

related

تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

Date: 2021-09-28 13:12:49
تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

الكرادة.. حريق يطال "نادي الهندية" والدفاع المدني يكافح لإخماده

Date: 2022-04-22 18:37:29
الكرادة.. حريق يطال "نادي الهندية" والدفاع المدني يكافح لإخماده

العراق.. الاصابات بكورونا تواصل الانخفاض وزيادة طفيفة بعدد الملقحين

Date: 2021-04-18 13:11:32
العراق.. الاصابات بكورونا تواصل الانخفاض وزيادة طفيفة بعدد الملقحين

مصدر في التربية: لم يتم تسريب اسئلة مادة الانكليزي

Date: 2022-05-31 06:38:41
مصدر في التربية: لم يتم تسريب اسئلة مادة الانكليزي

حالة وفاة و66 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-02 18:59:37
حالة وفاة و66 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

فيديو.. حالات اختناق وغاز مسيل على جسر الجمهورية في بغداد

Date: 2022-10-01 07:19:41
فيديو.. حالات اختناق وغاز مسيل على جسر الجمهورية في بغداد

الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم "غير ملامسين"

Date: 2020-03-16 17:49:49
الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم "غير ملامسين"

العليا "تنتهك حقوق الانسان".. انتقادات إلى لجنة تواجه كورونا بلا "مختصين"

Date: 2020-07-18 15:09:24
العليا "تنتهك حقوق الانسان".. انتقادات إلى لجنة تواجه كورونا بلا "مختصين"