اتحاد الصناعات في كركوك يطرح تسعة مطالب لإنقاذ المصانع

شفق نيوز- كركوك

ناشد اتحاد الصناعات العراقية في محافظة كركوك، يوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ كركوك ورئيس اتحاد الصناعات العراقية، بالتدخل لدعم القطاع الصناعي عبر عدة مطالب، محذراً من أن التحديات التي تواجه المصانع والمعامل باتت تهدد استمرارية الإنتاج وتزيد من كلف التشغيل.

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية في محافظة كركوك، سليمان إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص عمل وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة، إلا أنه يواجه جملة من المعوقات التي تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً".

وأضاف أن "الاتحاد طالب بإعادة النظر في أجور الكهرباء المفروضة على المصانع، وإعادة فرض الحماية على المنتجات الوطنية، فضلاً عن ضمان تجهيز المصانع بالطاقة الكهربائية وفق احتياجاتها الفعلية، وتجهيزها بحصصها الكاملة من الوقود المدعوم".

وأشار إلى أن "المطالب تضمنت أيضاً تسهيل حركة المنتجات الوطنية عبر السيطرات والمنافذ الجمركية واعتماد آلية مرور سريعة لها، إلى جانب إلغاء أو إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي ما زالت تعيق النشاط الصناعي، ولا سيما ما يتعلق برسوم الإنتاج وآليات استيراد المواد الأولية".

ودعا الاتحاد إلى "حماية المصانع من الإيقاف أو التعطيل إلا وفقاً للقانون، وتفعيل قرارات دعم القطاع الصناعي، وتشكيل مجلس تنسيقي للصناعة في محافظة كركوك، فضلاً عن معالجة معوقات التحويلات المالية الخاصة باستيراد المواد الأولية والمكائن والمعدات اللازمة للإنتاج".

وأكد إبراهيم أن "الاستجابة لهذه المطالب ستسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار، والحفاظ على آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة".

يإتي ذلك في وقت كان فيه أصحاب المعامل والصناعيون في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى غرفة صناعة المحافظة، قبل أيام، تنديداً بما وصفوه "العراقيل" التي تهدد استمرارية الإنتاج، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لدعم القطاع الصناعي.

وشهدت الوقفة تجمعاً لأصحاب المعامل والصناعيين أمام مبنى غرفة صناعة نينوى، احتجاجاً على "المعوقات والمشكلات" التي قالوا إنها باتت تهدد استمرارية خطوطهم الإنتاجية وقدرتهم على التشغيل.