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اتحاد الجمعيات الفلاحية يؤشر إلى "خطر" يتهدد الزراعة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T14:49:00+0000
اتحاد الجمعيات الفلاحية يؤشر إلى "خطر" يتهدد الزراعة في العراق

شفق نيوز / أشار رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، حسن التميمي، يوم الخميس، إلى وجود مشكلة كبيرة تكمن بعدم صرف المستحقات المالية الفلاحين، الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاع الزراعي.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدم صرف مستحقات الفلاحين سوف يؤثر سلباً على القطاع الزراعي خصوصاً أن دعم السماد الآن أصبح شبه مفقود في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الفترة الحالية هي بداية زراعة القمح في عموم البلاد، لذا فإن عدم صرف المستحقات أثر بشكل سلبي على الفلاح وأن خطة الزراعة هذا العام هي بنسبة 50 بالمئة في مجمل الأراضي الزراعية".

ودعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، الحكومة العراقية إلى "دفع مستحقات الفلاحين بشكل مستعجل"، مطلباً في الوقت نفسه، وزارة الزراعة بـ"توفير السماد".

وأوضح أن "سماد اليوريا مفقود في مخازن التجهيزات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام"، معرباً عن أمله أن يتم "توفير الاهتمام في القطاع الزراعي".

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