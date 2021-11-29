"اتحاد الاذاعات" يتهم جهات مشبوهة ب"افتراء دعوى كيدية" على رئيسه

شفق نيوز/ اتهم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، يوم الاثنين، جهات "مغرضة ومشبوهة" بالوقوف وراء صدور مذكرة قبض قضائية بحق رئيسه حميد الحسيني، مؤكدا أنها "دعوى كيدية".

ودان الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "الهجمة الإعلامية التي تعرض لها رئيس الاتحاد حميد الحسيني من قبل جهات مغرضة ومشبوهة وذلك عبر افتراء دعوى كيدية ونشرها".

وأضاف ان "ما جرى من تداول لمذكرة القبض الكيدية محاولة للنيل من القامات الاعلامية المجاهدة".

واعتبر الاتحاد ان "استهدافاً كهذا القصد منه خنق حرية الاعلام والاعلاميين الذين عملوا على تعرية مخططات الاحتلال والفساد الاداري والمالي المستشري في بالبلد، لذا ندعو المنصات الاعلامية كافة الى فضح مثل هذه الافتراءات ومن يقف خلفها".

ويوم أمس الأحد، أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وفق المادة "4 إرهاب"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بحق رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في العراق حميد الحسيني.