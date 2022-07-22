"ابو لباس" يعود للظهور مجدداً في مقبرة وادي السلام بالنجف.. ماهي قصته؟

شفق نيوز/ رصدت كاميرات المراقبة في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، ظهورا جديداً للملثم (ابو لباس) أحد لصوص المقبرة.

وطبقا لمصدر محلي تحدث لوكالة شفق نيوز، فان " كاميرات المراقبة رصدت ظهور اللص (ابو لباس) الذي يرتدي لثاماً على وجهه وتيشرت ولباس فقط وهو يقتحم مقبرة أُسرة (ابو گلل) للمرة الثانية من أجل سرقتها".

وبين، أن "اللص قام بسرقة كاميرات المراقبة في المقبرة، بعدما سرق في المرة الماضية أنارتها".

وتابع المصدر، ان " الأجهزة الامنية تلقت بلاغا من أسرة (أبو گلل) بشأن الحادث المتكرر لمقبرتها النموذجية، وهي تجري تحقيقا فيه".