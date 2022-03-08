"ابو رغيف" يتوعد التجار بعقوبات "صارمة"

شفق نيوز/ توعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف، بعقوبات "صارمة" و"حازمة"، وذلك عقب ارتفاع متسارع بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية.

وبحسب بيان صادر عن أبو رغيف، ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه وجه بأوامر صارمة ومشددة للأمن الاقتصادي بإجراء جولات تفتيشية مستمرة على مدار الساعة في بغداد والمحافظات كافة لمنع جشع وتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية.

وكان مجلس الوزراء أقر اليوم الثلاثاء، حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.

ومن بين القرارات، منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لعدة فئات في المجتمع.

وشمل القرار كل من المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل وفق تعليمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، بحسب مجلس الوزراء، الذي علل صرف المنحة بـ(غلاء معيشة).