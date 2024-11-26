"ابو الوشوم".. الحبس لمدة سنة لـ"كوكي وحسن الامريكي" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ قضت محكمة عراقية يوم الثلاثاء، بحبس شخصين أثارا الجدل بمحتواهما المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اصدر القضاء العراقي العادل حكما بالحبس لمدة سنة على المدعوين كوكي وحسن الأمريكي بتهمة المحتوى الهابط".

واشتهر كوكي بوضع وشوم على جسده لشخصيات ذكور يتحدث عن وجود علاقة حب تربطه معهم، وابرزهم حسن الأمريكي.