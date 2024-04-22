ابن يقتل أباه "المنتسب" رمياً بالرصاص شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال شخص قام بقتل والده رمياً بالرصاص داخل دارهم ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة البلديات وتوجهت قوة من الشرطة الى مكان الحادث وتبين إن "ابناً قتل والده مستخدما سلاح نوع كلاشنكوف داخل الدار ضمن منطقة البلديات ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أنه "تم تطويق المنطقة ونشر المفارز وتمكنت القوة من القبض على الابن الجاني"، لافتاً إلى أن "المجنى عليه (الأب) كان منتسباً في الجيش".