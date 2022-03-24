ابنة ضابط "كبير" بالداخلية تطلق النار على نفسها من "سلاح" والدها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بأن مراهقة حاولت الانتحار بسلاح أبيها وهو ضابط كبير بوزارة الداخلية، لأسباب مجهولة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الفتاة من مواليد ٢٠٠٨ حاولت الانتحار داخل منزل العائلة في منطقة البلديات شرقي بغداد، حيث قامت بإطلاق رصاصة على رأسها من سلاح والدها العميد (ن. م) في وزارة الداخلية، وهو المنسق بين عمليات بغداد ومديرية حماية المنشآت".

وبين ان "الفتاة لم تفارق الحياة إلا أنها أصيبت بجروح خطرة وتم نقلها الى احدى المستشفيات من قبل ذويها لإنقاذ حياتها".