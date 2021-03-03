ابرزها حظر شامل.. خلية الأزمة تفصح عن توصياتها للجنة العليا

شفق نيوز/ اعلن عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، الاربعاء، عن رفع عدة توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، منها فرض حظر التحوال الشامل.

وقال العميري لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع عدة توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكدا انه "سيتم مناقشة تلك التوصيات في اجتماع اللجنة العليا للصحة الذي سينعقد مساء اليوم".

واضاف انه "من أهم التوصيات التي رفعت فرض حظر للتجوال لمدة عشرة أيام وبعد ذلك سيتم دراسة الوضع حسب الموقف الوبائي لجائحة كورونا"، مبينا انه "سيتم التاكيد على بقاء التعليم الإلكتروني للجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية".

ولفت العميري الى ان "قرارات فرض حظر التجوال الشامل والجزئي تصدر حصريا من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".