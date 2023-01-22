"ابرة خبط" تنهي حياة منتسب بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأحد، بوفاة منتسب في الحشد الشعبي جراء "حقنة طبية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا بالحشد الشعبي توفي، اليوم، بعد حقنه بحقنة طبية بما يطلق عليها شعبيا "أبرة خبط"، مبينا أن الحقنة تسببت إصابته بمضاعفات أدت إلى وفاته.

وأوضح المصدر، أن الضحية تلقى الحقنة من قبل ممرض خارج المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية، مشيرا الى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث.

وتسببت "ابرة الخبط" وهي حقنة مزدوجة من مادتين طبيتين تعطى للمصابين بالانفلونزا من قبل العيادات الاهلية ومعاوني الاطباء "الممرضين" بمصرع الكثيرين ومشاكل اجتماعية كبيرة.

وتشتهر "إبرة الخبط" بشدة لدى سكان المناطق الشعبية وذلك عند شعورهم بالتعب أو نزلات البرد، دون اللجوء إلى الأطباء أو المستشفيات، رغم التحذيرات الواسعة التي يطلقها الأطباء بشأنها.

وفي تحقيق صحفي سابق أجرته وكالة شفق نيوز، يؤكد مختصون، أن "إبرة الخبط" التي تُعطى من قبل مضمدين وصيدليات تفاقم الحالة المرضية للمرضى، لذلك يجب تشخيص المرض عند الطبيب قبل إعطاء هذه الإبرة لأنه السبيل الوحيد للعلاج والتشافي.