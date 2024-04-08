ابتلعه بالخطأ.. استخراج "غطاء زجاجة ماء" من مريء مريض في النجف

شفق نيوز/ أنقذ فريق طبي في المستشفى التخصصي لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، حياة شاب من مدينة السماوة بعد ابتلاع جسم غريب (غطاء زجاجة ماء) عن طريق الخطأ.

وذكر اخصائي جراحة الجهاز الهضمي الدكتور يعقوب الكوفي، أن "المريض ابتلع غطاء زجاجة ماء عن طريق الخطأ بعد أن فتحه بفمه، ورفع الزجاجة، وبسبب قوة ضغط الماء أصبح الغطاء عالقا في المريء، مما أدى إلى إغلاق مجرى الهواء وبشكل غير كامل والضغط على القصبة الهوائية".

وأضاف الكوفي أن "المريض خضع لعملية جراحية تم فيها استخراج الجسم الغريب باستخدام أجهزة المنظار الدقيقة وجهاز شبكي"، مؤكدا "نجاح العملية وتحسن حالة المريض الصحية".