ابتكارات من ديالى.. مشاريع لمعالجة المياه الثقيلة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

شفق نيوز- ديالى

عرض طلبة كلية الهندسة في جامعة ديالى، مشاريع تخرج مبتكرة تنوعت بين معالجة المياه الثقيلة والطاقة الشمسية والتطبيقات الطبية وتقنيات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، في معرض شهد مشاركة عشرات المشاريع الهندسية الهادفة إلى إيجاد حلول عملية لمشكلات خدمية وبيئية وصحية.

وقال الطالب أحمد خالد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن مشروعه يتمثل بتصميم كف ذكية مزودة بمستشعرات تتيح للشخص المشلول إرسال ثلاثة تنبيهات صوتية مختلفة عبر حركة الأصابع، ترتبط بجهاز آخر للتواصل مع أفراد العائلة، فيما يرسل النظام نداء استغاثة عبر الهاتف في حال عدم الاستجابة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، أوضحت الطالبة تقى سعد، أن مشروعها يهدف إلى تحويل مكونات منظومات الطاقة الشمسية المتوافرة في الأسواق إلى أجهزة مختبرية تعليمية يمكن لطلبة الكلية الاستفادة منها مستقبلاً.

من جهتها، بينت الطالبة مينا علي، أن مشروعها يعتمد على استخدام مادة الميناء الزجاجية كطلاء للحشوات السنية الفضية للحد من تسرب أيونات الزئبق وتقليل آثارها الصحية، فضلاً عن تحسين مظهر الحشوات والحد من الروائح الناتجة عنها.

بدوره، أكد رئيس جامعة ديالى تحسين حسين مبارك، لوكالة شفق نيوز، أن المشاريع المعروضة عكست أفكاراً إبداعية واعدة تستحق الاستثمار، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى للاستفادة من بعضها داخل مختبراتها ومخاطبة الجهات المختصة لتطبيق المشاريع القابلة للتنفيذ.

وأضاف أن المعرض تضمن مشاريع لمعالجة المياه الثقيلة باستخدام الأنظمة المغناطيسية والمواد الماصة للملوثات، فضلاً عن مشاريع لتطوير كفاءة الطاقة الشمسية والطائرات المسيّرة وحصاد المياه والحد من آثار التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المعرض شهد حضور وفد من مستشارية الأمن القومي لبحث إمكانية الاستفادة من عدد من المشاريع والأفكار التي قدمها الطلبة في خدمة مؤسسات الدولة.