ابتزاز لمتضرري الإرهاب.. نائب: المعاملات لا تنجز الا عبر السماسرة

شفق نيوز/ انتقد النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، يوم الاثنين، عمليات المساومة والابتزاز التي يتعرض لها متضررو اعمال العتف في البلاد، مشيراً الى ان انجاز معاملات المتضررين لا يتم الا عبر السماسرة والمعقبين.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك تعطيل متعمد وسافر لانجاز معاملات متضرري الارهاب والمهدمة بيوتهم من قبل موظفي دوائر التعويضات والمعقبين في جميع المحافظات المحررة"، مشيرا إلى ان "معاملات التعويض معلقة وحبيسة بين دوائر التعويضات في المحافظات والدائرة المركزية في بغداد والمحاكم المختصة لسنوات طويلة".

وبين الجبارة، ان "معاملات التعويضات لا تنجز الا بمدة لا تقل عن 5 سنوات، تحت اعذار مفضوحة وحجج واهية، الهدف منها ابتزاز المتضررين والمساومة غير المشروعة رغم الاضرار الاجتماعية والنفسية الجسيمة التي يعانيها ضحايا الارهاب في البلاد".

وطالب الجبارة الحكومة العراقية بـ"معالجة جادة وسريعة لمشاكل تلكؤ التعويضات واعادة النظر بآليات نزيهة ورصينة تقطع الطريق على السماسرة والمعقبين وتقطع دوابر الفساد التي دفع ثمنها ضحايا الارهاب في المحافظات المنكوبة".

وتابع النائب عن محافظة صلاح الدين، أن "ضحايا اعمال العنف والمتضررين وقعوا بين نارين هما الفساد والابتزاز من جهة والخسائر المعنوية المادية الكبيرة من جهة اخرى".

ويشكو عشرات الالاف من المتضررين من اعمال العنف، من بطء وتأخير انجاز معاملاتهم منذ سنوات طويلة بسبب الاجراءات المعقدة والسياقات الروتينية الى جانب وجود عمليات تزوير وتلاعب تسبت بتأخر التعويضات.