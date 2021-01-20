ابتداء من الليلة.. انجماد وانخفاض الحرارة للصفر والأيام المقبلة أشد في العراق

شفق نيوز/ أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، عن موجة شديدة البرودة ستضرب العراق ابتداء من الليلة وتستمر للأيام المقبلة، مبيناً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى انجماد ودرجات حرارة مقاربة للصفر المئوي هذه الليلة في مناطق البلاد الشمالية والغربية، وتقارب الصفر في وسط البلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتعمق الموجة أكثر نحو باقي مدن البلاد صباح يوم غد الخميس، مع انخفاضها أكثر ليل الخميس وصباح الجمعة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأشار عطية إلى أن دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال السعودية تأثرت بهذه الموجة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اصدرت شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، توجيهات للسائحين الذين يتوافدون الى المناطق السياحية بالتزامن مع تساقط الثلوج حفاظا على سلامتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات تشمل الابتعاد عن اطلاق العيارات النارية وعدم حمل السلاح بهدف الصيد والابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية وذلك لمنع وقوع الحوادث في تلك المناطق".

ودعا الى "الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن اسلوب السياقة غير الصحيحة وعدم التوجه الى المناطق المرتفعة والطرق الوعرة والبقاء لساعات متأخرة في المناطق البعيدة".

وطالب سليمان المواطنين بـ"الابتعاد عن اية ظاهرة غير حضارية خلال سفراتهم الشتوية نحو المناطق الجبلية والمواقع السياحية".