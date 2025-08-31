ابتداءً من الغد.. قرار جديد بشأن دوام الموظفين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت محافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، عودة ساعات الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى ما كان معمولاً به سابقاً، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق الأول من أيلول/ سبتمبر 2025.

وأوضحت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، ويشمل جميع دوائر الدولة والقطاعات الخدمية في المحافظة.

يُذكر أن محافظة نينوى كانت قد قررت خلال شهري تموز/ يوليو وآب/أغسطس الماضيين تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ليكون من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، قبل أن تعلن العودة إلى التوقيت السابق مع اعتدال الأجواء.