"YPG" عن أحداث سحيلا: ما حدث سوء تنسيق ونحترم سيادة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قالت قوات حماية الشعب الكوردية "YPG" الخميس، إنها لم تهاجم قوات البيشمركة، مبينة احترامها لسيادة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لها "خلال السنوات الماضية كانت هناك عمليات تنسيق مشتركة على طرفي الحدود بين روجافا-الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا- وإقليم كوردستان، في إطار عمليات مكافحة داعش وذلك حفاظاً على أمن واستقرار الحدود"، موضحة أن "هذا التنسيق سهل الكثير من العقبات التي تحدث عادةً في المناطق الحدودية".

ونفت الوحدات قيام قواتها بالهجوم على أي نقاط لقوات البيشمركة في ليلة الأربعاء المنصرم بمنطقة سحيلا، مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن سوى سوء تنسيق بين قواتهم والمعنيين في إقليم كوردستان إذ ليس هناك سبب وجيه للقيام بهذا التصرف، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن التصريحات الإعلامية كانت مبالغة كبيرة أعطت الحدث حجما أكبر من حقيقته.

وأضاف أن وحدات حماية الشعب تحترم سيادة إقليم كوردستان على أرضه داعيا إلى تركِ سياسة التهجم والابتزاز والاتهامات، وحل المسائل العالقة عبر الحوار والتنسيق المتبادل.

وأمس الأربعاء، أعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين صد هجوم شنه مسلحون موالون لحزب العمال الكوردستاني قادمين من سوريا.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجموعة من عناصر وحدات حماية الشعب YPG هاجمت نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا لتدور اشتباكات "عنيفة" بين الجانبين استمرت قرابة ساعتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة، مردفا بالقول ان البيشمركة تمكنت من دحر القوات المهاجمة التي حاولت التسلل من الاراضي السورية الى الاقليم.

واضاف ان الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر ضمن صفوف قوات البيشمركة رغم شدتها، لافتا الى ان القوات المهاجمة حاولت احتلال النقطة التابعة للبيشمركة الا انها اخفقت، مؤكدا ان من حق البيشمركة ان تدافع عن ارضها.

ودعا لزكين التحالف الدولي الى ان يكون له موقف ازاء الهجمات المتكررة التي ينفذها حزب العمال، والفصائل المنضوية تحت لوائه، قائلا "سنعلم اليوم التحالف بالهجوم".

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم، مطالبا التحالف الدولي بعدم السماح بتكرار هذا التصرف وعدم استعمال الاسلحة التي تقدمها له ضد اقليم كوردستان.