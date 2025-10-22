Vision Education و"معًا" يوقعان اتفاقًا لتعزيز التعليم والاستدامة

شفق نيوز- أربيل

وقّعت مؤسسة Vision Education وجمعية "معًا" لحماية الإنسان والبيئة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والاستدامة والذكاء الاصطناعي والابتكار البيئي.

وذكرت Vision Education في بيان أن هذه الخطوة تهدف نحو تمكين الشباب والمعلمين والمجتمعات في العراق وإقليم كوردستان من أداء دور قيادي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد جمعية "معًا" واحدة من أبرز المنظمات العراقية غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة والتعليم وحقوق الإنسان، وهي معتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وحاصلة على شهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015.

وتعمل الجمعية في مختلف المحافظات العراقية من خلال أكثر من 400 متطوّع وشراكات فاعلة مع منظمات مثل UNFPA وOXFAM وFIDA وEarth Day Network. كما نالت الجمعية جائزة جامعة الدول العربية لعام 2023 كمؤسسة صديقة للطفل، ومثّلت المجتمع المدني العراقي في مؤتمرات المناخ العالمية COP27 إلى COP29.

وتنص الاتفاقية على إنشاء إطارٍ مشترك لتصميم وتنفيذ برامج تعليمية وحملات توعية تركز على قضايا تغيّر المناخ والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، مع دمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة في المناهج التعليمية والمشاركة المجتمعية والنمو المؤسسي.

وقال الدكتور دانا خضر مولود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Vision Education: "هذه الشراكة تجسّر بين التعليم والاستدامة والابتكار في الذكاء الاصطناعي. ومع منظمة مرموقة مثل جمعية معًا، نحوّل التعلّم إلى فعل، ونمنح الأفراد المعرفة والمهارات لبناء مجتمعات شاملة وقادرة ومسؤولة بيئيًا."

من جانبها، أكدت سعدية حسون، رئيسة مجلس إدارة جمعية معًا، أن "التعليم هو الأساس لأي تغيير. وبالتحالف مع Vision Education سنضاعف أثرنا البيئي والاجتماعي، لتمكين شباب العراق ومعلميه من أن يصبحوا دعاةً للسلام والاستدامة والابتكار."

وذكرت Vision Education ايضاً أن تحالفها يركّز التعاون الجديد على مجالات رئيسة تشمل: تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية في البيئة والمرونة المناخية والذكاء الاصطناعي. تطوير المناهج والأدوات لدمج مفاهيم الاستدامة والتفكير النقدي في الصفوف الدراسية. تمكين الشباب والنساء عبر مشاريع بناء القدرات والمشاركة المدنية. إطلاق مبادرات مناصرة تدعم حقوق الإنسان والسلام وحماية البيئة. تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية.

وتُعد مؤسسة Vision Education، التي تأسست في مدينة أربيل عام 2018، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال التربية والتعليم في إقليم كوردستان، وتؤكد أنها تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في تطوير البلاد عبر الاستثمار في التعليم.

وفي قطاع التربية، تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والتلاميذ، من خلال بناء وترميم العديد من المدارس الحكومية والأهلية، فضلاً عن تقديم المساعدات اللازمة للطلاب الذين يُعدّون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

أما في مجال التعليم العالي، فقد أسهمت المؤسسة حتى الآن في دعم عدد من الجامعات الحكومية والأهلية في الإقليم، من بينها جامعة كوردستان، وجامعة الكاثوليك في أربيل، وجامعة زاخو، وجامعة صلاح الدين، وتخطط خلال العام الحالي لتوسيع نطاق دعمها ليشمل مستويات أكاديمية أعلى.

كما نجحت المؤسسة في منح مئات الزمالات الدراسية التي مكّنت الطلبة من مواصلة دراستهم داخل وخارج الإقليم، عبر تغطية نفقات دراستهم ليعودوا ويسهموا في خدمة الوطن بعد استكمال تعليمهم بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن إدريس نيجيرفان بارزاني هو المؤسس والمشرف العام على هذه المؤسسة ومشروعاتها التعليمية الرائدة.