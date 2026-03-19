Vision Education تقود الحضور الكوردستاني في REAL CORP 2026

شفق نيوز- أربيل

تنطلق في العاصمة النمساوية فيينا، بين 22 و25 آذار 2026، أعمال مؤتمر REAL CORP 2026 في دورته الحادية والثلاثين، بوصفه واحداً من أبرز المحافل الدولية المعنية بالتخطيط الحضري والتنمية الإقليمية في مجتمع المعلومات، وذلك تحت شعار "الجميع يخطط... أحياناً" و"صون التراث والتخطيط الآن لصناعة مستقبل أفضل".

ويقام المؤتمر في مجمع أوتو فاغنر التاريخي، بمشاركة أكثر من 250 مشاركاً من 35 دولة، فيما يتضمن البرنامج نحو 180 مساهمة علمية، من بينها 116 بحثاً اختيرت للنشر والعرض بعد مراجعة علمية مزدوجة.

ويضع المؤتمر هذا العام سؤالاً بحثياً محورياً يتمثل في مدى قدرة التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، على إحداث تحول جذري في المدن وعمليات التخطيط، مع تأكيد المنظمين أن الهدف النهائي يبقى بناء مدن ومناطق مستدامة ومرنة وقابلة للعيش، لا تحويلها إلى مجرد ساحة لتجريب التقنيات الجديدة.

كما يحظى المؤتمر برعاية واهتمام رسميين من مدينة فيينا، كما يبرز الحضور الكوردستاني في برنامج المؤتمر بصورة لافتة، من خلال دعم مؤسسة Vision Education للمؤتمر، وهي مؤسسة أكاديمية مقرها أربيل، وتنشط على مستوى العراق.

ويؤكد إدريس نيجيرفان بارزاني، رئيس مؤسسة Vision Education، أن دعم المؤسسة لمؤتمر REAL CORP 2026 يعكس التزاماً بتعزيز التعاون الدولي والحوار المعرفي في مجالات التخطيط الحضري والتنمية الإقليمية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات تربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي لمواجهة تحديات المدن المعاصرة.

ويقول في كلمة ترحيبية ضمن برنامج المؤتمر، إن مؤسسته تعمل في إقليم كوردستان على دعم التعليم والبحث العلمي، وتمكين المؤسسات والأفراد من الإسهام في تحقيق تغيير إيجابي، مؤكداً أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة.

ويضيف أن قضايا مثل النمو الحضري المستدام، والتغير المناخي، والتطور التكنولوجي، تتطلب مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والسياسات العامة والممارسات التطبيقية، داعياً إلى تبني رؤى بعيدة المدى تستند إلى المعرفة والتعاون الدولي.

ويختم بارزاني بالتأكيد على أن الشراكات الدولية في مجالات التعليم والتخطيط يمكن أن تسهم في صياغة مدن أكثر مرونة واستدامة وذكاءً، معرباً عن فخره بمشاركة مؤسسته في دعم هذا الحدث الدولي.

كما يشارك الرئيس التنفيذي لـVision Education دانا مولود، من أربيل، متحدثاً رئيسياً في المؤتمر، إذ يقدم يوم 23 آذار ورقة بعنوان "تأثيرات التغير المناخي على التخطيط الحضري والتنمية في العراق.. التحديات واستراتيجيات التكيف"، فضلاً عن مشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة بمستقبل التعليم في أوروبا يوم 24 آذار.

ويشير البرنامج أيضاً إلى أن دانا مولود يتولى، إلى جانب منصبه في المؤسسة، إدارة مركز المجتمع النمساوي، فضلاً عن عمله مديراً لدراسات البيئة في جامعة كوردستان هولير.

ولا تقتصر المشاركة على الكلمات الرئيسة، إذ يتضمن البرنامج سلسلة من الأوراق العلمية والبحوث القادمة من جامعات ومؤسسات بينها جامعة كوردستان هولير، جامعة نوروز، جامعة سوران، ودائرة بيئة دهوك.

ومن بين العروض المدرجة ورقة عن "الحفاظ على الفروع المائية بوصفها تراثاً ودمجها تعليمياً في تخطيط استخدامات الأرض في زاخو"، وأخرى عن "جودة الهواء في مدينة دهوك خلال أول دراسة رصد سنوية"، إلى جانب بحوث تتناول مرونة البنى التحتية في إقليم كوردستان، وإعادة تأهيل كهف جارستين في دهوك، وتحليل النمو الحضري في دهوك بين 2010 و2025.

ويتوزع برنامج المؤتمر على جلسات رئيسية وحلقات نقاشية وعروض بحثية تمتد ثلاثة أيام، تتناول قضايا من بينها الحوكمة الحضرية، البنية التحتية المستدامة، السكن الميسر، مستقبل التعليم، جودة الحياة، المدن الصغيرة والمتوسطة، وتحولات الريف والمدينة، مع فعاليات مرافقة تشمل جولات تعريفية وحفل استقبال رسمي واختتاماً بجلسة نقاش نهائية في 25 آذار.

وبحسب البرنامج، فإن REAL CORP 2026 يقدم نفسه منصة دولية لربط البحث العلمي بالممارسة الميدانية في التخطيط الحضري والإقليمي، بينما تمنح المشاركة العراقية والكوردستانية في هذه الدورة بعداً إضافياً يتعلق بإدخال قضايا العراق وإقليم كوردستان، من المناخ والتعليم إلى التحول الحضري والاستدامة، في قلب النقاشات الدولية حول مدن ومناطق الغد.