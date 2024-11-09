"TBI" يفتح فرعين بالسليمانية وأربيل ويوزع 10 آلاف بطاقة مصرفية في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة مالية إقليم كوردستان، يوم السبت، عن توصلها لاتفاق مع البنك التجاري العراقي (TBI) يقضي بافتتاح فرعين جديدين للبنك في محافظتي السليمانية وأربيل، مع توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن فريق المحاسبة التابع لها، إلى جانب فريق فني من البنك التجاري العراقي، اتفقوا على تسريع عملية توثيق سجلات الموظفين، وإصدار البطاقات المصرفية، وتركيب أجهزة الصراف الآلي (ATM) في إقليم كوردستان.

وأوضحت، أن الاتفاق يتضمن افتتاح فرعين جديدين للبنك في محافظتي أربيل والسليمانية، وتوزيع أجهزة الصراف الآلي ضمن مراكز "حسابي" في جميع أنحاء إقليم كوردستان، على أن يتم توزيع أكثر من 10 آلاف بطاقة مصرفية تابعة للبنك التجاري العراقي قريباً.

ودعت وزارة المالية الموظفين الذين لم يسجلوا بعد إلى زيارة مراكز "حسابي" لإتمام عملية التسجيل، كما شكرت الوزارة جميع الذين انتظروا بصبر رغم التحديات، على أمل استلام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية قريباً.