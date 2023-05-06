"Made in Kurdistan".. شركة كوردية تصدر منتوجات محلية إلى السويد (صور)

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن قيام شركة محلية في الاقليم بتصدير كميات كبيرة من المنتوجات المحلية إلى أسواق دولة السويد الأوروبية.

وجاء في بيان للحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، ان شركة محلية قامت خلال هذا الاسبوع بتصدير 22 طنا من المنتوجات المحلية الى السويد.

واضاف البيان ان المنتوجات تضمنت الراشي والرز المنتج من قبل فلاحي الإقليم، وتم تعليبها في اكياس وعلب كارتونية مدون عليها عبارة Made in Kurdistan.